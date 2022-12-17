طقس فلسطين.. تعرف على الحالة الجوية في فلسطين في الأيام المقبلة

مع كثرة تقلبات الجو يبحث المواطنون في محركات البحث عن الحالة الجوية في فلسطين في الأيام المقبلة لأخذ احتياطاتهم وفق ما يونه مناسبا.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن تشهد الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية وسط ارتفاعات وانخفاضات جوية قد تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.\

وحول حالة الطقس في فلسطين غدا الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

ولا يطرأ غدًا أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاثنين 19-12-2022.

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وأفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يبقى لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص، بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويكون الجو يوم الثلاثاء 20-12-2022 منخفض بشكل طفيف التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية، يسود الجو مشمس في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية، ليلاً يسود جو بارد نسبي الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

الحالة الجوية يوم الأربعاء 21-12-2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد باضطرابات جوية ستؤدي إلى تساقط زخات من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات.

ويسود خلال النهار جو غائم جزئي. ليلاً يسود جو بارد في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الحالة الجوية يوم الأربعاء 22 ديسمبر-2022

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية: "تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية".

وتوقعت دائرة الأرصاد بأن تغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. ليلاً يسود جو بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

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