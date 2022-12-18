 استنكار واسع لجريمة دهس مستوطن لشقيقين مقدسيين جنوب نابلس

جابت مسيرة غاضبة شوارع مخيم قلنديا شمال القدس، استنكارا لجريمة دهس الشهيدين الشقيقين مهند ومحمد مطير من قبل مستوطنين، على حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما استكرت حماس الجريمة.

وأعلنت مساجد مخيم قلنديا، الإضراب والحداد الشامل، على أرواح الشهيدين.

وقالت حركة حماس تعقيباً على جريمة دهس المستوطنين للشابين في نابلس، إن هذه الجريمة حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب الصهيوني بحماية من الشرطة والجيش.

وأكدت أن عملية الدهس البشعة والمتعمدة متوقعة، مع صعود اليمين المتطرف الذي يصعد من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا.

واستشهد شقيقان مقدسيان، وكلاهما في الثلاثينيات من عمريهما، مساء اليوم السبت، في حادث دهس نفذها مستوطن ولاذ بالفرار، على شارع 60 قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المقدسي محمد مطير وإصابة شقيقه مهند بجروح خطيرة وأعلن ارتقائه لاحقا، جراء تعمد مستوطن دهسهما أثناء صيانتهما لمركبتهما قرب حاجز زعترة.

وجاء في التفاصيل، أن الشابين وهما شقيقان من سكان مخيم قلنديا، تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية، خلال تواجدهما خارج مركبتهما لإصلاح عطل لحق بها.

وحسب ما ورد عن إعلام محافظة القدس، فإن "المقدسي محمد يوسف مطير استشهد فيما أصيب شقيقه مهند بجروح خطيرة نتيجة حادث سير متعمد من قبل مستوطن لاذ بالفرار قرب زعترة".