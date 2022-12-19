طقس فلسطين.. تعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة رطبة لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا باردا ليلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية أن، يوم الخميس المقبل، سيستمر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.