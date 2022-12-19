الصيام المتقطع، كيف ابدا نظام الصيام المتقطع؟ إليك جدول الصيام المتقطع للمبتدئين، يسعى الكثير من الناس إلى اتباع نظام الصيام المتقطع لما له من فوائد كثيرة على صحة الإنسان.

ونظام الصيام المتقطع هو عبارة عن تحديد فترات معينة من اليوم يتوقف فيها الشخص عن تناول الطعام ويمكنه تناول ما يرغب في ساعات قليلة يحددها هو ولكن أطعمة بالكميات التي يريديها.

نضع كم نحن "الرسالة نت" في هذه المقالة كيفية البدء بنظام الصيام المتقطع وما هي فوائده وما المسموح تناوله خلال فترة الصيام وما هي أبرز أخطاؤه.

كيف ابدا نظام الصيام المتقطع؟

يهدف الانسان من الصيام المتقطع تنقية جسمه من الوجبات السريعة والسموم التي ثؤثر سلباً في الكبد والكلى والجلد.

ونظام الصيام المتقطع أسلوب يتبعه الشخص لتخفيف وزنه من خلال عدم تناول الطعام لمدة 12 إلى 16 ساعة كحد أقصى، ما يشبه تخطي وجبة.

وحتى تبدا بنظام الصيام المتقطع لخسارة الوزن والكرش يفضل استشارة طبيب مختص.

ويمكنك البدء بنظام الصيام المتقطع من خلال اختيار أسلوب يومي يقصر تناول الطعام من 6 إلى 8 ساعات كل يوم.

ويسهل على الشخص الالتزام بنمط الصيام المتقطع لما يسببه من راحة كبيرة لصحة الانسان لاسيما الي يعانون من زيادة بالوزن.

ويبتع أشخاص طريقة تعرف باسم نهج 5: 2، تتضمن تناول الطعام بانتظام 5لمدة أيام في الأسبوع، وفي اليومين الآخرين تحدد نفسك بوجبة واحدة 500-600 سعرة حرارية.

ويعتاد جسم الانسان على نظام الصيام المتقطع أسبوعين إلى 4 أسابيع قبل، وقد يشعر قبالها بالجوع أو الغرابة في أثناء تعود الروتين.

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ما هو المسموح في فترة الصيام المتقطع؟

يسمح للشخص الذي يتبع نظام الصيام المتقطع خلال الأوقات التي لا يتناول فيها الطعام يسمح له بالماء والمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية.

وعند انتهاء المدة الواجبة للصيام المتقطع يتناول الطعام طبيعيا ليس بشكل مفرط لأن ذلك يسبب ضرر على النظام نفسه.

جدول الصيام المتقطع للمبتدئين

على الشخص الذي يبدأ في نظام الصيام المتقطع أن يعتمد أسلوب تقسيم الوقت إلى فترات بين الصيام واكل الطعام.

ويمكن ذلك من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع 16/8 أي يصوم 16 ساعة يقابلها إفطار 8 ساعات.

نظام الصيام المتقطع 16/8

يعد نظام الصيام المتقطع 16/8 من أشهر طرق نظام الصيام المتقطع الذي يتبعها الأشخاص لما لها من فائد كثيرة.

ويعرف نظام الصيام المتقطع 16/8 باسم حمية Leangains، تتضمن الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم والأكل لمدة 8 ساعات، وذلك بالنسبة للرجال.

على السيدات اللواتي يردن اتباع نظام الصيام المتقطع 16/8 فيصمن 14 ساعة فقط في اليوم.

ماذا يحدث للجسم بعد صيام 16 ساعة؟

يخضع الجسم بعد 16 ساعة من الصيام، لعملية إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، ما يؤدي إلى نشاط الجهاز الهضمي من أجل حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وجبات الصيام المتقطع

يعتمد نظام الصيام المتقطع على اعتماد طريقة منظمة في تناول الأطعمة التي تريدها.

ويفضل الباحثون أن من يتبع نظام الصيام المتقطع عليه أن يتناول الطعام الصحي ويبعد عن الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

ويجب على الشخص أن يتناول السوائل بانتظام في فترة تناول الطعام لاسيما المياه.

كما يسمح له بتناول الفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية إلى جانب مصادر البروتين الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة غنية بالألياف.

متى يبدأ نزول الوزن في الصيام المتقطع؟

تظهر نتائج الصيام المتقطع بعد مرور حوالي 10 أيام على بدء ات النظام بشكل صحيح.

ويلاحظ الانسان بشكل واضح تغيّر الوزن بشكل تدريجي، فيما يفضل عدم قياس الوزن إلا بعد مرور أسبوعين على الأقل.

أخطاء الصيام المتقطع

يقع الشخص الذي يبدا باتابع نظام الصيام المتقطع لذلك نضع في هذه المقالة أبرز الأخطاء الشائعة لنظام الصيام المتقطع:

1- عدم الافراط بالأكل

يجب عدم الافراط بالأكل خلال المدة المسوح بها بتناول الطعام كما يجب تناول الأطعمة المفيدة للجسم كما وضحناها بالأعلى.

2-عدم تناول وجبات مليئة بالدهون

يمنع تناول الأطعمة المليئة بالدهون الكثيرة لكثرة الأضرار التي ستسببها للجسم.

3- تناول وجبة الإفطار

يجب على من يتبع نظام الصيام المتقطع أن تناول وجبة الإفطار لأنها من أهم الوجبات.

الأكل الممنوع في الصيام المتقطع

يجب على من يتبع نظام الصيام المتقطع الابتعاد عن بعض الأطعمة التي تسبب ضرار جسيمة للجسم.

يمنع تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والمشروبات المحلاة وألواح الشوكولاتة وعصير الفواكه الذي يحتوي على سكريات.

كما يجب تجنب المعجنات والكعك والمعمول والبسكويت والبطاطس المقلية والوجبات السريعة المصعنة.