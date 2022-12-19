موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة، مواجهة نارية يترقبها عشاق كرة القدم خاصة أنها المباراة التي تتكرر للمرة الثاني خلال الموسم الحالي بين الفريقين ليفربول ومانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي دور الـ16 من كأس كاراباو

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ستكون يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022.

وتأتي مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2022/2023، والتي سوف تقام في ملعب الاتحاد ويمكن متابعة المباراة في المواعيد التالية:

الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين

الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قناة "بي إن سبورت" القطرية، كشفت أن معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس كاراباو، ستكون للمعلق الرياضي الجزائري الشهير "حفيظ دراجي".

لمشاهدة المباراة بث مباشر جودة عالية اضغط هنــــــــــــا:

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول هى قناة "beIN Sports Premium HD1" المشفرة، الناقل الحصري لكل ما يتعلق بمنافسات ومباريات الكرة الإنجليزية داخل الوطن العربي والشرق الأوسط في السنوات الآخيرة.

وتعود منافسات الملاعب الأوروبية بعد الانتهاء من كأس العالم وتتويج الأرجنتين بطلة العالم في كرة القدم، وتبدأ أولى المنافسات بعد المونديال مع المباراة المنتظرة مع مانشستر سيتي ضد ليفربول.

كما يعود ليفربول للعب في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين 26 ديسمبر في السابعة والنصف مساء ضد فريق أستون فيلا.

ويطمح ليفربول للفوز بسباق التعاقد مع جود بيلنجهام حيث أخبر يورجن كلوب إدارة النادي أن الدولي الإنجليزي هو هدفه الرئيسي وطلب منهم دعمه ماليًا لإتمام هذه الصفقة.