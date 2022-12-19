باريس سان جيرمان كلمة سر النجوم وفأل خير للتتويج بلقب كأس العالم

حملت منافسات بطولة كأس العالم صدفاً وأحداثاً غريبة في بعض الأحيان، مثل الذي حدث مع نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ورونالدينيو، وقصتهما العجيبة مع التتويج باللقب العالمي، وأخرها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان كلمة سر النجوم

وعرضت صحيفة "أي إس بي أن" البريطانية، رقماً مثيراً يتعلق بفريق باريس سان جيرمان.

ونال البرازيلي رونالدينيو كأس العالم نسخة 2002، بعد عام من انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية في عام 2001.

وكيليان مبابي هو الآخر تُوج باللقب العالمي عام 2018 في نسخة روسيا، حينها كان حديث العهد مع الباريسي، إذ انضم إليه في عام 2017 قادماً من موناكو الذي قدم معه مستويات عالية جداً.

ليونيل ميسي

وليونيل ميسي هو الآخر تُوج باللقب العالمي عام 2022 في نسخة قطر، إذ انضم إليه في عام 2021 قادماً من برشلونة الذي قدم معه مستويات عالية جداً.

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، عقب فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (3 - 3 )، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد لوسيل.