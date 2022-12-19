رئيس مجلس طلبة بيرزيت: حملة السلطة الشرسة تدفع نحو تعميق الأزمة

أكد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت يحيى القاروط، على الحملة الشرسة لأجهزة أمن السلطة على طلبة جامعة بيرزيت تدفع نحو تعميق الأزمة.

وأوضح القاروط أن أجهزة أمن السلطة تواصل انتشارها في محيط جامعة بيرزيت، وتحاول اختطاف الطلبة، مطالباً كل المؤسسات الحقوقية ووجهاء الضفة بحماية العمل الطلابي الجامعي، والتصدي للحملة الشعواء بحق الطلبة.

وشدد القاروط على استمرار طلبة الجامعة في اعتصامهم لحين الإفراج عن كل زملائهم المعتقلين سياسيًا، داعياً إدارة الجامعة للالتفاف الفوري حول أبنائها، الذين يزداد وضعهم سوءاً، ويتعرضون للملاحقة المستمرة من أجهزة السلطة.



وطالب مجلس الطلبة أمن السلطة وحكومتها وقيادتها، بالوقف الفوري لكل أشكال القمع والملاحقة بحق طلبة الجامعة، والإفراج عن كافّة الطلبة المعتقلين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة تصعيد اعتقالاتها السياسية ضد طلبة الجامعات، تزامناً مع مواصلة عدد من طلاب جامعة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة منذ أسبوع، رفضاً للاعتقالات والملاحقات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق طلاب الجامعة.



ومع استمرار الاعتصام، تواصل أجهزة السلطة حصار مداخل الجامعة والطرق المؤدية لها في محاولة لاعتقال الطلبة المعتصمين حال خروجهم من الجامعة.