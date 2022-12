موعد مباريات ليفربول القادمة في الكأس الإنجليزي والقنوات الناقلة ، من المتوقع أن تعود المسابقات المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الدوري الإنجليزي للمحترفين إلى العمل في الأيام القليلة المقبلة.

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السادسة عشرة من كأس الإنجليزية لكرة القدم يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

توقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 نوفمبر، عقب اختتام دور الـ16 من البطولة، فيما توقفت باقي البطولات الدولية مع انطلاق مونديال 2022 في قطر.

كما هو الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم لعب 16 جولة فقط قبل نهاية المسابقة، ويجب أن تنتهي بشكل طبيعي بعد نهاية كأس العالم في عام 2022.

في موسم الوفير، يتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، يليه حامل اللقب مانشستر سيتي الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.

وفي المركز الثالث مفاجأة الموسم نيوكاسل يونايتد برصيد 30 نقطة يليه الرابع توتنهام برصيد 29 نقطة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، الذي أنهى عقده مع كريستيانو رونالدو أثناء وجوده في المونديال.

والسادس هو فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب معه النجم الدولي محمد صلاح برصيد 22 نقطة.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الأخير في الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.

اقرأ أيضًا .. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 ، عقب اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتنتهي منافسات المونديال في 18 ديسمبر 2022 وهو أيضا موعد المباراة النهائية المتوقعة التي ستقام في دولة عربية لأول مرة.

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة الـ16 من أقوى منافسات الدوري في العالم ، في 13 نوفمبر 2022 ، على وجه الدقة.

تعود المنافسة الشديدة على اللقب هذا الموسم ، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ، بعد أيام قليلة من انتهاء المونديال.

Which #PL player have you missed watching week in, week out? 📺 pic.twitter.com/5CLOy6PoBV