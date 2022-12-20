القائد البارز بشهداء الأقصى الأسير ناصر أبو حميد شهيدا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فجر الثلاثاء، استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (51عامًا)، بعد صراع طويل مع المرض الذي فاقمه الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.

وقالت وزارة الأسرى في غزة إن أبو حميد ارتقى شهيدًا وشاهدًا على ظلمٍ وقهرٍ لم تعهده البشرية من قبل، ومؤديًا رسالته السامية في حق شعبنا بالحرية والتحرير.

وأضافت "نؤكد في هذا المصاب الجلل أن الاحتلال مازال يتعمد ارتكاب الجريمة، ويمتهن القيم الإنسانية، ويتجاوز بكل وحشية الأعراف البشرية والقوانين الدولية من خلال استمرار ممارسة السياسة المُميتة المتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد والقتل الممنهج على الأسرى المرضى."

بدوره، أفاد مكتب إعلام الأسرى أنه باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 232 شهيدا.

وأكد أن أجواء متوترة تسود كافة سجون الاحتلال على إثر استشهاد أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مشيرا إلى أن الأسرى أعلنوا الحداد ثلاثة أيام مع إرجاع وجبات الطعام، وأطلقوا التكبيرات تعبيرا عن غضبهم.

وكان الاحتلال رفض كل الوساطات والمطالبات المحلية والدولية لإطلاق سراحه، ليكمل جريمته بحقه مع سبق الإصرار والترصد.

وأبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح"، وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 4760 فلسطينيا، بينهم 160 طفلًا، و35 سيدة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

والأسير ناصر أبو حميد مصاب بسرطان الرئة منذ قرابة عام، وبسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وتقديم العلاج تدهورت حالته بشكل كبير ونقل مؤخرا، إلى مستشفى إ(سرائيلي) دون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.