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طالع أسعار العملات في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في السودان

طالع أسعار العملات في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في السودان
طالع أسعار العملات في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في السودان
سبورت سبورت

الرسالة نت

طالع أسعار العملات في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في السودان، أعلنت مصادر اقتصادية في السودان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، عن استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء.

حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان، 569.00 جنيه سوداني لكل دولار أمريكي.

 

أسعار العملات في السودان

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم: 154.91 جنيه سوداني طبقاً للأسعار الرسمية.

سعر اليورو في السودان اليوم: 603.41 جنيه سوداني لكل يورو.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم: 151.27 جنيه سوداني لكل ريال سعودي.

سعر الجنيه المصري في السودان اليوم:23.00 جنيه سوداني لكل جنيه مصري.

سعر الريال القطري في السودان اليوم: 156.27 جنيه سوداني لكل ريال قطري.

سعر الجنيه الاسترليني في السودان اليوم: 690.99 جنيه سوداني لكل جنيه استرليني.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم: 1.509.53 جنيه سوداني لكل دينار بحريني.

 

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وجاءت أسعار الذهب في السودان على النحو الآتي:

أسعار الذهب عيار 24 في السودان: 32,711 جنية أي ما يقارب 57.49 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 22 في السودان: 29,985 جنيه أي ما يقارب 52.70 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 في السودان: 28,623 جنيه، أي ما يقارب 50.30 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 في السودان: 24,534 جنيه، أي ما يقارب 43.12 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 14 في السودان: 14 19,082 جنيه، أي ما يقارب 33.54 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 12 في السودان: 16,356 جنيه، أي ما يقارب 28.74 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب في السودان: 1,017,315 جنيه أي ما يقارب 1,788 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب في السودان: 228,983 جنيه أي ما يقارب 402.43 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب في السودان: 32,711,090 جنيه أي ما يقارب 57.489 دولار أمريكي.

 

 

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في السودان، وأسعار العملات كما تباع في السوق السوداء والأسعار التنافسية.

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