طالع أسعار العملات في السودان بالسوق السوداء اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في السودان

نشرة #اسعار_الصرف_للعملات_الاجنبية في بنك الخرطوم ليوم الثلاثاء، الموافق 20 ديسمبر 2022م.#نحن_حاضرين_لخدمتكم#حول_قروشك_بالبنك#بنك_الخرطوم#أنت_أولا

Currency #Exchange_Rates in Bank of Khartoum, On Tuesday, 20 December 2022#BOK#We_R_Here_To_Serve_U pic.twitter.com/cSvIJzeUvD