اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022- أسعار العملات في السعودية اليوم – اخر اخبار العملات في السعودية شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية.

ونرفق لكم في هذه المقالة اخر اخبار الذهب في السعودية واخر اخبار صرف العملات في السعودية مقابل الريال السعودي.

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سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية مقابل الريال السعودي 217.38 ريال، ما يعادل 57.97 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية

شهد سعر جرام الذهب عيار22 في السعودية اليوم 199.26 ريال سعودي ما يعادل 53.14 دولار .

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 190.21ريال ما يعادل 50.72 دولار، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 163.03 ريال 43.48 دولار .

سعر أونصة الذهب في السعودية

جاء سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم 20-12-2022 ، 6،761.25 ريال 1،803.00 دولار، فيما وصل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية، 6،765.00 ريال 1،804.00 دولار.

أسعار العملات في السعودية اليوم

جاء سعر صرف الدولار اليوم في السعودية مقابل الريال السعودي 3.7500 ريال سعودي,

فيما وصل سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 ديسبمر 2022، 3.9808 ريال.

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