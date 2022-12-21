أين سينتقل رونالدو 2023 بعدما ترك مانشستر يونايتد؟، وأنباء عن صفقة تاريخية مع النصر السعودي، للصيف الثاني على التوالي يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق جديد.

رونالدو 2023

في العام الماضي، غادر يوفنتوس وعاد إلى مانشستر يونايتد ويمكنه الانتقال مرة أخرى في فترة الانتقالات هذه، على الرغم من عدم وجود العديد من الخيارات المفتوحة أمامه.

أبلغ "الدون" مانشستر يونايتد عن رغبته في الرحيل وغاب عن أول جلسة تدريبية له هذا الصيف، متذرعًا بـ "أسباب عائلية".

ينتهي عقد رونالدو في أولد ترافورد في صيف عام 2023، ويؤكد "مانو" أن "CR7" سينضم إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد، حيث سيلعبون مباريات في تايلاند وأستراليا.

أين سيذهب كريستيانو رونالدو؟

تكمن المشكلة في عدم وجود العديد من الأندية التي يمكنها تحمل راتب 37 عامًا، في حين أن عمره أيضًا يعقد العملية.

على الرغم من أنه سجل أهدافًا وقدم أداءً جيدًا بشكل فردي خلال الموسمين الماضيين، إلا أن فريقه لم يقدم أداءً جماعيًا.

في عام 2021، اتصل رونالدو هاتفيا بريال مدريد بشأن عودة محتملة، لكن لوس بلانكوس رفض. هذا العام، "الملكي" لا يتوقع مكالمة.

على الرغم من أن 'Merengues' لا يزالون معجبين برونالدو كلاعب وشخص، فإن Real - الذي فاز بلقب La Liga و Champions League كفريق واحد - لن يضم 'Don' ويعرض هذا الانسجام للخطر.

وإذا كان رونالدو يريد حقًا مغادرة مانشستر يونايتد، فهناك خياران محتملان فقط.

يمكن نقله إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى باريس سان جيرمان لأنهما الفريقان الوحيدان اللذان يستطيعان تحمل راتبه.