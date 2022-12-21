تعرف على أسعار الذهب والعملات في الإمارات اليوم الأربعاء.. أسعار الذهب في الإمارات.. أسعار العملات في الإمارات

تعرف على أسعار الذهب والعملات في الإمارات اليوم الأربعاء.. أعلنت مصادر اقتصادية عن أسعار الذهب وأسعار العملات في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيث تباينت أسعار الذهب مقارنة بأسعار الأسواق العالمية.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في الامارات اليوم187.99 درهم اماراتي أي ما يعادل 51.18 دولارًا أمريكيًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار اليوم، 3.67 درهم، وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" كل من أسعار الذهب في الإمارات وأسعار العملات مقابل الدرهم كما جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في الامارات اليوم 187.99 درهم اماراتي أي ما يعادل 51.18 دولارًا أمريكيًا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24، 214.84 درهم اماراتي ما يعادل 58.49 دولار

وسعر جرام الذهب عيار 22، 196.93 درهم اماراتي ما يعادل 53.62 دولار

وسعر جرام الذهب عيار 21، 187.99درهم اماراتي ما يعادل 51.18 دولار

وسعر جرام الذهب عيار 18، 161.13 درهم اماراتي ما يعادل 43.87 دولار

وسعر جرام الذهب عيار 14، 125.32 درهم اماراتي ما يعادل 34.12 دولار

وسعر أونصة الذهب اليوم في الإمارات، 6.666 درهم ما يعادل 1.814 دولار

أسعار العملات في الإمارات اليوم

جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، 3.67 درهم.

وسعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم – حيث سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري، خلال جلسات تداول العملات الإثنين الماضي 19 ديسمبر، بقيمة 0.0018 نقطة، وبنسبة 0.03%.

وبذلك يسجل الدرهم الإماراتي سعرًا يعادل 6.7235 جنيه مصري مقارنة بالسعر الافتتاحي السابق 6.7217 جنيه مصري .

أسعار صرف العملات مقابل الدرهم الاماراتي

يورو أوروبي 3.90 درهم

ريال سعودي 0.98 درهم

الجنيه المصري 0.15 درهم

الدولار الأمريكي 3.67 درهم

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار العملات في الإمارات اليوم، وأسعار الذهب في الإمارات حسب الأعيرة المتوفرة في الأسواق.

روابط ذات صلة: تعرف على أسعار الذهب والعملات في لبنان اليوم الثلاثاء.. أسعار الذهب في لبنان.. أسعار العملات في لبنان