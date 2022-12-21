تعرف على حالة الطقس في السعودية: اخبار الطقس: طقس مكة يسعى الكثير من المواطنون السعوديون للبحث عن طقس السعودية اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 وطقس مكة

كذلك يبحث السياح والوافدون إلى مكة لأداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام عن حالة الطقس في مكة اليوم واخر اخبار طقس السعودية

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في السعودية حالة من الاختلالف والتنوع في المدن نظرا لموقعها الجغرافي وهنا نضع لكم أبرز هذه الاختلافات

جاء الطقس في السعودية خلال ساعات الفجر حتى الصباح نحو 16 درجة بينما جاء الطقس في مكة من الفترة الصباحية حتى الظهر نحو 18 درجة ووصل درجة الحرارة في السعودية اليوم فترة الظهر حتى فترة العصر نحو 25 درجة

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وجاء الطقس في السعودية اليوم من العصر حتى المغرب نحو 26 درجة ووصل طقس اليوم من المغرب حتى العشاء نحو 24 درجة وسجل طقس اليوم من العشاء حتى آخر اليوم نحو 21 درجة

طقس السعودية مكة

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في مكة المكرمة اليوم الاربعاء 21-12-2022 حالة من الانخفاض الكبير الذي يكون مصحوب بامطار رعدية

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة

والسماء تكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

ويتوقع أن تكون حالة من الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية

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