بث مباشر الأن شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي مباشر live يلا شوت.. أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد مغادرة رونالدو

بث مباشر الأن شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي مباشر live يلا شوت.. أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد مغادرة رونالدو ، مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي ستبدأ المواجهة بين الفريقين في بطولة كرة القدم الإنجليزية، كأس كاراباو في دور الـ16.

بث مباشر الأن شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

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حيث يتطلع مان يونايتد لحجز مكان في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي ، من خلال لقاء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر ، يجمعهما مع نادي بيرنلي المحترف ، كجزء من كأس الدوري الإنجليزي للمحترفين موسم 2022 / 2023.

شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية وجهاً لوجه مع نظيره بيرنلي في مباراة تنافسية قوية بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

حيث ينتظر العديد من مشجعي الناديين والمهتمين بأخبار كرة القدم الموعد المقرر اليوم. هذا اللقاء ضمن الجولة الرابعة من كأس الرابطة الإنجليزية.

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في بطولة كأس الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 21-12-2022.

مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

حيث يستضيف ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا بالمملكة المتحدة لقاء الفريقين، والذي يتسع لـ 5 أشخاص. أكثر من 74000 مكان عام.

كما تم تحديد التوقيت الرسمي للمباراة، حيث سيسافر كلا الفريقين إلى مسرح Dream Sports في الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد

حارس المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: ليساندرو مارتينيز / فيكتور ليندلوف / لوك شو / تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز / كريستيان إريكسن / كاسيميرو.

المهاجمون: أنتوني مارسيال / أنتوني إلانجا / ماركوس.





تشكيل فريق بيرنلي المتوقع

حراسة المرمى: أريجانيت موريك.

خط الدفاع: كونور روبرتس / إيان ماتسين / لويس باير / هاروود بيليس.

لاعبو الوسط: جود موندسون / جاك كورك / جوش براونهيل / جوشوا كولين.

الهجوم: جاي رودريغيز / مانويل بنسون.



