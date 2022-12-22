هل تمت الصفقة بين كريستيانو رونالدو والنصر السعودي؟, إليك التفاصيل الكاملة وأخر الأخبار لعقد رونالدو مع نادي النصر السعودي،

قالت مصادر صحفية اليوم الخميس أن نادي النصر السعودي قد اتخذ قرار حاسم بشأن صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، وفي انتظار التوقيع رسمياً.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن مدة العقد ستكون عامين ونصف لكريستيانو رونالدو كلاعب، والباقي سيكون سفيرًا للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان، للعمل على استضافة مونديال 2030.

وينص الاتفاق على أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، حيث سيشمل كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.

استمتعنا الليله بعودة المباريات الرسمية إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر بعد غياب لحوالي ١٧ عاما.



اشكر الزملاء على التنظيم الرائع.



ولا يفوتني أن أشكر الأمير عبدالعزيز بن تركي ووزارة الرياضة على التطوير الكبير الذي شهدته مرافق النادي والملعب.@AbdulazizTF https://t.co/MSxzBRy8Pm — مسلّي آل معمر (@musalli9) December 21, 2022

الصفقة بين كريستيانو رونالدو والنصر السعودي

وأشارت "ماركا" إلى أنه خلال مراحل المفاوضات بين الطرفين، قدم نادي النصر السعودي عرضه الكبير يوم 23 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، قبل أن يتم الإعلان أن كريستيانو رونالدو قرر فعلاً اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

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وأكدت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو كان على علم بالاتفاق، لكنه طلب مدة زمنية قبل التوقيع الرسمي على الصفقة.

أخر أخبار نادي النصر السعودي

وتابعت "سوف يسقط النصر حوالي 3 لاعبين سيساعدون في ضمان أن وجود رونالدو، لا يعني خرقًا للرقابة المالية، حيث سيكون ماشاريبوف وبيتي مارتينيز هما المرشحان للمغادرة".

من جانبها أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النصر ورونالدو أتما الاتفاق، على أن ينهي اللاعب مشواره مع الكرة بالسعودية.

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وأضافت "المهاجم البرتغالي سينضم إلى النصر والذي سيلعب معه حتى صيف عام 2025، حتى يبلغ من العمر 40 عامًا"، وهذا ما أكدته مصادر من الفريق العربي الذي اعترف لأول مرة منذ أسابيع أن العملية أوشكت على النجاح.