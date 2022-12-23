احتفال بتحرر الأسيرين ناظم ورأفت عصوص بعد 20 عامًا من اعتقالهما

احتفل أهالي بورين جنوب نابلس، مساء الخميس، بتحرر الأسيرين أبناء العم ناظم ورأفت عصوص، وذلك بعد الإفراج عنهما من سجن النقب، بعد 20 عامًا من الاعتقال.

ووصل الأسيرين وهما من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى بورين بعد الإفراج عنهما من سجن النقب، وكان المئات باستقبالهما، ثم زار ناظم أضرحة "والده، ووالدته وشقيقه ماهر والذين توفيا وهو داخل السجن وحرم من وداعهما، بينما توفي والده قبل اعتقاله، وسط أجواء حزينة على رحيلهما".

بعد ذلك، أقيم مهرجان احتفالي بتحرر الأسيرين عصوص، وعلى شرف الذكرى الـ55 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتخلل المهرجان كلمات للجبهة ولحركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية وكلمة لعائلة عصوص ألقاها الأسير المحرر ناظم عصعوص، والتي أكد فيها على الوحدة الوطنية، وعلى معاناة الأسرى وضرورة الاهتمام بقضيتهم بشكل أكبر، كما صدحت مكبرات الصوت خلال المهرجان بالأغاني الوطنية.