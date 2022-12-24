استطلاع: 51% من (الإسرائيليين) غير راضين عن تركيبة الحكومة الجديدة

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف (الإسرائيليين)، (51%) غير راضين عن تشكيل الحكومة الجديدة، 80 في المئة من المستطلعين في كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة و 15 في المئة ليسوا كذلك، في مجموعة معارضي نتنياهو - 88 في المئة غير راضين و 8 في المئة فقط راضون عن تشكيل الحكومة الجديدة.

في استطلاع أجراه معهد Manu Geva Sample Institute بالاشتراك مع ipanel، سُئل المستطلعون عما إذا كانوا يفضلون صفقة إقرار لنتنياهو، أظهر أن 34 في المئة يعارضون صفقة مع نتنياهو، و 21 في المئة يؤيدون صفقة شريطة أن يترك السياسة، و 20 في المئة يؤيدونها بشرط أن يبقى في السياسة، والباقي 25 في المئة لا يعرفون.

علاوة على ذلك، فإن 40 في المئة من المستطلعين لديهم أمل في الحكومة الجديدة، ونسبة مماثلة تشعر بالخوف و12 في المئة لا مبالاة، و8 في المئة لا يعرفون.

وبين معارضي نتنياهو، 72 في المئة خائفون على مستقبل المجتمع (الإسرائيلي) في ظل هذه الحكومة، بينما 11 في المئة فقط من ناخبي نتنياهو خائفون.

وبحسب العهد سُئل المستطلعون عما إذا كانوا سيغيرون تصويتهم اليوم، قال 78 في المئة إنهم سيصوتون بالمثل، و11 في المئة سيصوتون بشكل مختلف ولكن في نفس الكتلة وسيصوت 3 في المئة فقط للكتلة المقابلة، وقال 64 في المئة إنهم غير راضين عن أداء لبيد وغانتس في معركتهم ضد الحكومة الجديدة، بينما قال 20 في المئة إنهم راضون.

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