بلدية غزة: طواقمنا مستنفرة منذ بدء المنخفض

أكد مدير الإعلام في بلدية غزة حسني مهنا، أن طواقم بلدية غزة تتعامل منذ ساعات الصباح مع المنخفض الجوي وتأثيره.

وأشار مهنا في حديث لإذاعة الأقصى، أن كمية الأمطار التي هطلت كبيرة نسبياً، وحتى اللحظة الأوضاع تحت السيطرة.

وأوضح مهنا أن لجنة الطوارئ استنفرت طواقمها وهي تتواجد حالياً في الميدان رغم امكانياتها البسيطة نتيجة للحصار.

ودعا مهنا المواطنين للتعاون مع الطواقم التي ستواصل عملها حتى نهاية المنخفض.

وأشار أن لجنة الطوارئ لاتزال منعقدة وتتابع كافة التطورات أولاً بأول ويقومون بجولات ميدانية لتفقد الأوضاع.