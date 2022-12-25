مشعل: حماس تريد روح الشراكة في الميدان والقيادة والقرار

المهرجان الجماهيري الـ 35 صيدا - لبنان مباشر || المهرجان الجماهيري الـ 35 صيدا - لبنان Posted by ‎صدى الشتات‎ on Sunday, December 25, 2022

أحيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها بمهرجان حاشد بمدينة صيدا تحت شعار "آتون بطوفان هادر".

وشارك في مهرجان الانطلاقة أكثر من عشرة آلاف من كوادر الحركة وأنصارها ومحبيها، وتضمن المهرجان العديد من الفقرات الفنية والكشفية والشعبية.

متمسكون بالثوابت

وأكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل تمسك الحركة بالثوابت، بدءاً من الأرض وهي كل فلسطين، والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحق العودة، والمقاومة، وعمق الانتماء للأمة، والحرية للأسرى، مشددا على عدم التخلي عن هذه المبادئ والثوابت والحقوق، مهما كانت التحديات.

وقال مشعل خلال كلمته في مهرجان "آتون بطوفان هادر" احتفالا بانطلاقة حركة حماس الـ 35 في مدينة صيدا اللبنانية: "إن الاحتلال يظن أنه بحكومته المتطرفة سوف يُنهي قضيتنا، لكن شعبنا العظيم بأصالته ووحدته يستطيع أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، فكل مشاريع التسوية هُزمت، وآخرها كان صفقة القرن"، مؤكدا أن فلسطين تلفظ الغزاة ولا تصبر عليهم، وشعبنا قادر على هزيمة الاحتلال وحكومته الفاشية.

ودعا مشعل إلى تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الفاشية الجديدة، وأن تكون وحدتنا مؤسسة على روح الشراكة في المسؤولية والقرار في الميدان والقيادة على أسس ديمقراطية.

أمة أصيلة

وأكد رئيس حركة حماس في الخارج أن أمتنا الأصيلة التي ظلت على العهد لم تغير ولم تبدل، وهي حاضنتنا وعمقنا وشريكتنا، مبيناً أن مونديال قطر أكد الحقيقة بأن الأمة موحدة، وتحتاج إلى مشروع وراية ونجاحات للتحرك خلفه.

وشدد على أن التطبيع ثبت أنه وهم وهو شيء مصطنع لا جذور له بين شعوبنا، داعياً الأنظمة التي سوقت للتطبيع إلى ترك هذه البضاعة التي تبعدها عن شعوبها وتصنع الأزمات.

وأشار مشعل إلى أن الشتات الفلسطيني كان مفجر الثورة يوما ما، وكان يقود المعارك عبر حدود فلسطين، وكانت مخيماته ألوية للمقاومة، وكان جزءا من مسيرة التحرير، واليوم سوف يستعيد دوره في مسيرة التحرير والنضال والعودة.

إنجازات مهمة

بدوره، أكد رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. منير شفيق أن حركة حماس لعبت دورا قياديا في استمرار المقاومة في فلسطين وإنقاذ الوضع من التدهور الذي تسببت به كارثة أوسلو، مؤكداً أن المعارك التي خاضتها حماس أشعلت الانتفاضة ورفعت أسهم المقاومة.

وشدد شفيق في كلمته في مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 في مدينة صيدا على أن تصاعد المقاومة بالضفة والقدس يضعف الاحتلال ويربكه، داعياً حركة حماس إلى المحافظة على إرث المقاومة المرتفع.

وجه التحية لحركة حماس لما قدمت على طريق المقاومة من إنجازات كثيرة ومهمة، كما حيا كتائب القسام، وعبر عن اعتزازه بشهداء حماس والقسام، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي والقافلة الطويلة من الشهداء.

القضية الأم

من جانبه، أكد الأمين العام للجماعة الإسلامية اللبنانية الشيخ محمد طقوش أن القضية الفلسطينية هي الأم للعرب والمسلمين، مبينًا أنها ليست قضية إخواننا ونساعدهم، بل هي قضيتنا نحن واياهم.

ووجه طقوش خلال كلمته في مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 في مدينة صيدا، الشكر لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، الذي وحد الساحات، وكرس توازنا للرعب مع الاحتلال، وحافظ على أن تظل قضية فلسطين قضية مركزية لأمتنا العربية والإسلامية

وشدد على أنه كلما شهدنا انحيازا أمريكيا سافرا للكيان، فنحن نعلن انحيازا لخيار الشعب الفلسطيني المتمثل في خيار المقاومة، مبيناً أن الجماعة الإسلامية لن تسكت عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أرض لبنان، وستعمل على توفير حياة كريم للاجئين في مخيمات لبنان.