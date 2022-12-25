" الحكم المحلي": لجان الطوارئ في انعقاد متواصل لمتابعة المنخفض

قالت وزارة الحكم المحلي إنها تتابع تداعيات المنخفض الجوي الذي عصف بقطاع غزة الليلة الماضية، والأزمة التي مر بها القطاع نتيجة هطول الأمطار بكميات كبيرة ومستمرة حتى صباح اليوم في عدة محافظات، مطالبة بضرورة الضغط على الاحتلال لمنع فتح السدود المحاذية للقطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزارة الحكم المحلي ولجان الطواريء الحكومية بأعضائها من طواقم وزارة الداخلية في جهازي الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية ووزارة الأشغال ولجان الطوارئ في البلديات، في انعقاد متواصل ومتابعة حثيثة لتداعيات المنخفض حيث تفقد ميدانياً وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير مع طاقم لجنة الطوارئ كافة المناطق المتضررة.

وحيت الوزارة رؤساء البلديات لمتابعتهم المستمرة وتواجدهم مع طواقمهم في الميدان وكانوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض، مبينة أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية للحدود بشكل مفاجئ في منطقة وادي المصدر ووادي السلقا تحديداً، أدى لتفاقم الأزمة وغرق عشرات البيوت.

وحملت الوزارة الاحتلال غرق المناطق الشرقية في وسط القطاع وغرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين.

وطالبت وزارة الحكم المحلي المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بضرورة التدخل العاجل بالضغط على الاحتلال لمنع فتح السدود المحاذية لقطاع غزة.

كما دعت الوزارة الجميع الوقوف عند مسؤولياته، مهيبة بكافة المواطنين بعدم إلقاء النفايات بغير أماكنها، مما يسبب انسداد لمصارف مياه الأمطار وتعطل حركة السير في الشوارع.

وتمنت وزارة الحكم المحلي السلامة للجميع وموسم شتاء خير وبركة على البلاد.

المصدر: وكالة الرأي