اشتباكات مسلحة واستهداف لحواجز الاحتلال ومستوطنيه بنابلس وجنين

واصل المقاومون، ليلة الاثنين، استهداف حواجز قوات الاحتلال في نابلس وجنين، والاشتباك مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي في مدينة جنين، وتنفيذ عمليات اعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن لحلوح من منزل عائلته في الحي الشرقي بعد العبث بمحتوياته، والمحرر عبد الخالدي "الميثلوني" من منزله في عرابة.

واستهدف المقاومون حاجزي الجلمة وسالم العسكريين في جنين، بوابل كثيف من الرصاص.

وفي وقت سابق، أطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس.

كما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن استهداف سيارة للمستوطنين على طريق مستوطنة "يتسهار"، وقالت: "أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين".

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 الأخيرة، حيث تم تنفيذ 14 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينها سبع عمليات إطلاق نار.

حرية نيوز