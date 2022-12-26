حماس: استمرار جرائم المستوطنين تصعيد سيدفع الاحتلال ثمنه

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع "إن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وإقدامهم على حرق سيارات وبيوت لعوائل فلسطينية ببلدة بورين قضاء نابلس يشكل تصاعداً كبيراً في جرائمهم وإرهابهم يتحمل الاحتلال تبعاته وسيدفع ثمنه".

وأكد القانوع في تصريح صحفي الاثنين "أن الشعب الفلسطيني أمام حكومة فاشية تعلن الحرب على شعبنا".

وأضاف "أن هذا يتطلب أن يقابل بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع حالة الاشتباك معه في كل أرجاء الضفة الغربية لمواجهة الإرهاب المتزايد بحق شعبنا".

واعتبر أن تصاعد جرائم المستوطنين وإرهابهم بحق شعبنا ومقدساته يأتي قبيل الإعلان عن حكومة الاحتلال الفاشية التي منحتهم الغطاء لمضاعفة إرهابهم وعدوانهم.