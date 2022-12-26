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^200 مثال: غزة العزة

منع دخول قوارب الصيد والمراكب إلى بحر غزة

سبورت سبورت

الرسالة نت-غزة

قررت الشرطة البحرية بغزة، الاثنين، وقف حركة الملاحة البحرية ومنع دخول القوارب والمراكب إلى بحر القطاع.

جاء ذلك في تنويه أصدرته الشرطة للصيادين، بناء على تعليمات اللجنة البحرية المختصة.

وقالت الشرطة:" بناءً تقرر وقف حركة الملاحة البحرية ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر حتى إشعارٍ آخر".

ويواصل المنخفض الجوي تأثيره على فلسطين، اليوم، في وقت تشير آخر الخرائط الجوية إلى هطول كميات مطرية كبيرة خلال ساعات.

وقال الراصد الجوي في موقع "طقس فلسطين الحدث" عاصم عصيدة، إن ذروة المنخفض ستكون خلال الساعات المقبلة، إذ تهطل أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على مختلف المناطق.

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