فيروس كورونا يطوّر متحور يوم القيامة ويضرب معقل انتشاره

كورونا يطوّر متحور يوم القيامة ويضرب معقل انتشاره ، حذرت مجموعة من العلماء من التطور السريع لفيروس كورونا المستجد، حيث يطور طفرة جديدة تسمى يوم القيامة، بسبب انتشاره السريع وانتقاله من عدوه في الصين معقل انتشار الفيروس، بحسب على ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

متحور القيامية يضرب الصين

وأوضحت الصحفية خلال قراءتها، أن الخبراء يحذرون من أن الأزمة المستمرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، ستؤدي إلى خطر ظهور متغير طافر قاتل يتجنب جدار المناعة.

وجاء ذلك، بعد عودة وباء فيروس كورونا إلى الصين، معقل انتشاره، حيث ظهر نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، ثم عودة إغلاق العديد من المدن، لكبح انتشاره.

فيروس كورونا

وأشار العلماء إلى أن فيروس كورونا ينمو بسرعة كبيرة ويتحول إلى متغير أطلقوا عليه اسم يوم القيامة، بسبب سرعة انتقاله بين سكان الصين، حيث يصيب مليون شخص يوميا في مدينة تشجيانغ الصينية.

ارتفاع إصابات الصين نتيجة متحور يوم القيامة

يتوقع الخبراء أن انتشار الطفرة الجديدة، أي السلالة الفرعية لمتغير Omicron، يمكن أن يؤدي إلى إصابة حوالي 250 مليون شخص في الصين، مما سيعيد العالم إلى معاركه الأولى في مكافحة الوباء في عام 2020.

أكد علماء أن الحالات المصابة تضاعفت خلال أسبوعين في جميع أنحاء البلاد حيث مرت 3 سنوات على انتشار فيروس كورونا، لكن هناك الآن اختبارات لعدد قياسي من المواطنين في الصين، حتى أن الملايين منهم تحت الوباء القيود، كما تؤكد الحكومة على استراتيجية صفر إصابات، لتجنب الأزمة الاقتصادية.

سبب تسمية المتحور بـ يوم القيامة

أطلق بعض العلماء هذا المسمى، على المتحور الجديد، نتيجة سرعة انتشاره، بالرغم من أن أعراضه وإصابته للجهاز التنفسي أقل، مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وأرجعوا انتشاره الواسع، نظرًا لرفع قيود فيروس كورونا في الصين، مع انخفاض المناعة ضد فيروس كورونا، بسبب قلة التطعيمات باللقاحات المضادة.

اندلعت احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة في المدن بسبب مجموعة جديدة من القواعد التي تحتوي على فيروسات حصر بعضها في منازلهم لأكثر من 3 أشهر.