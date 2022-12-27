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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في نابلس ويخوضون اشتباكًا بجنين

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الرسالة نت-الضفة الغربية

استهدف مقاومون، ليلة الثلاثاء، قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في نابلس، وخاضوا اشتباكا مسلحا في جنين، شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في معسكر وحاجز حوارة العسكري في نابلس.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" استهداف معسكر حوارة العسكري وحاجز حوارة بصلياتٍ كثيفة من الرصاص، وانسحاب مقاتليها بسلام.

وخاض مقاومون اشتباكا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع في جنين، فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار في بلدة فحمة في جنين.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 20 عملا مقاوما، من بينها 11 عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة.

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