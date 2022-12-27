بث مباشر الأن مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث اليوم لايف live يلا شوت والفجر مباشر في الدوري الإنجليزي من المقرر أن تبدأ مباراة تشيلسي وبورنموث اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

وتقام مبارة تشيلسي وبورنموث على ملعب ستامفورد بريدج ، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم 2022

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موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

ومن المقرر أن تبدأ مباراة تشيلسي وبورنموث فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة

و تذاع مباراة تشيلسي وبورنموث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى تشيلسي للفوز على بورنموث على أرضه وانتزاع النقاط الثلاث ليعود إلى الصدارة بعد عدة هزائم في الفترة الأخيرة

ويدخل فريق بورنموث مباراته الأولى بعد استئناف فعاليات منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه بـ 4 مواجهات وتعادل في نفس الوقت ، وخسر في 7 مواجهات ، مما جعله يملك 16 نقطة في رصيده

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