ما حقيقة قرار الأونروا حول إجازة السبت للمدارس؟

أكد فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة، أن مقترح اعتماد إجازة يوم السبت لمدارس الوكالة بغزة ليس كما يتصوره الناس بالأمر السهل.

وقال أبو عاذرة في تصريح ل"إذاعة صوت الأقصى"، مساء اليوم الثلاثاء يرد فيه على ما يتم تداوله على لسانه بشأن اعتماد إجازة السبت لمدارس الأونروا، " ناقشنا إجازة السبت منذ 10 أعوام وليس من السهل تطبيقها لأنها تحتاج لتخطيط وتغير في منظومة التعليم بمشاركة المجتمع المحلي".

وأضاف، "لم نُعلن للإعلام إمكانية تطبيقنا إجازة السبت فالأمر يتطلب تغير لنظام التعليم ويحتاج لمناقشة مع وزارة التربية والتعليم".

وأوضح ابو عاذرة، أنه اذا تم الاتفاق على ورشة حوارية تضم مشاركة المجتمع المحلي وكل الأطراف المسؤولة نستطيع أن نخرج بقرار يوصي لتطبيق إجازة السبت.

وأشار إلى أن نظام الإجازة ليومي الجمعة والسبت معمول به في الضفة الغربية ومعظم دول العالم بما فيها الأردن ولبنان بواقع 5 أيام دراسة أسبوعياً.

المصدر: إذاعة صوت الأقصى