ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراتي تشيلسي ضد بورنموث ومان يونايتد ونوتنجهام ، تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، وهي الجولة المعروفة باسم (بوكسينج داي).

ترتيب الدوري الإنجليزي

والتي بدأت الإثنين بعد توقف دام شهر ونصف تقريبا وتحديدا منذ 13 نوفمبر الماضي، حيث يستضيف تشيلسي نظيره بورنموث في السابعة والنصف مساءا، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست في العاشرة مساء.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

وتمسك نادي أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزا مستحقا على حساب نظيره وست هام بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

انطلقت مباريات الإثنين بمواجهة قوية جمعت توتنهام بنظيره برينتفورد وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، فيما استطاع فولهام أن يحقق انتصارا مهما اليوم على حساب كريستال بالاس بنتيجة 3-0.

الدوري الانجليزي الممتاز

تلقى ليستر سيتي هزيمة ثقيلة أمام نيوكاسل بنتيجة 3-0، وحقق ولفرهامبتون فوز مستحق على إيفرتون بنتيجة 2-1، وهزم برايتون نظيره ساوثهامتون بنتيجة 3-1.

وتم استكمال المواجهات بمباراة ليفربول وأستون فيلا والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ثم اختتمت بمواجهة أرسنال أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة 3-1 ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 1 وخسارة مثلها وتسجيل 36 هدفاً وتلقي 12.

وقفز نيوكاسل للمركز الثاني برصيد 33 نقطة، واحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الرابع.

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

ولم يتمكن البلوز من تحقيق أي فوز في آخر خمس جولات حقق خلالها نقطتين فحسب، ليبتعد أبناء المدرب جراهام بوتر عن المراكز الأربعة الأولى ويحتلوا المركز الثامن بفارق ثمان نقاط عن المراكز الأربعة المتقدمة.

وسيكون البلوز على موعد مع بورنموث الذي تمكن أخيرا من استعادة ذاكرة الانتصارات بالفوز على إيفرتون بعد أربع هزائم متتالية رغم أنه خسر في كأس الرابطة الأربعاء الماضي على يد نيوكاسل.

الدوري الانجليزي الممتاز

ولم يقدم فريق تشيلسي المستويات المأمولة خلال 15 جولة خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2022، حيث اكتفى البلوز بالفوز في 6 مواجهات، وتعادل في ثلاثة بينما تعرض للهزيمة في 5 مواجهات كاملة، وذلك يتواجد خارج المربع الذهبي في الترتيب العام، حيث إنه يمتلك 21 نقطة في بنك رصيده.

بينما يدخل فريق بورنموث مباراته الأولى عقب استئناف فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي بعد أن فاز في 4 مواجهات وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات مما جعله يمتلك في رصيده 16 نقطة.

الدوري الانجليزي.. مان يونايتد ضد نوتنجهام فورست

ويرغب مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج، في إثبات أن الشياطين الحمر لم يتأثر بقرار رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرا عن الفريق قبل انطلاق كأس العالم، بسبب مهاجمته النادي وكذلك المدير الفني.

ويمتلك مانشستر يونايتد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة ويخطط لدخول المربع الذهبي، بينما يمتلك نوتينجهام رصيد 13 نقطة، ويسعي للهروب من دوامة الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1 – أرسنال – 40 نقطة

2 – نيوكاسل يونايتد – 33 نقطة

3 – مانشستر سيتي – 32 نقطة

4 – توتنهام هوتسبير – 30 نقطة

5 – مانشستر يونايتد – 26 نقطة

6 – ليفربول – 25 نقطة

7 – برايتون – 24 نقطة

8 – فولهام – 22 نقطة

9 – تشيلسي – 21 نقطة

10 – برينتفورد – 20 نقطة

11 – كريستال بالاس – 19 نقطة

12 – أستون فيلا – 18 نقطة

13 – ليستر سيتي – 17 نقطة

14 – بورنموث – 16 نقطة

15 – ليدز يونايتد – 15 نقطة

16 – وست هام يونايتد – 14 نقطة

17 – إيفرتون – 14 نقطة

18 – وولفرهامبتون – 13 نقطة

19 – نوتينجهام فورست – 13 نقطة

20 – ساوثهامبتون – 12 نقطة