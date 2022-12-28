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تعرف على سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أخبار الذهب: سعر صرف العملات اليوم في تركيا

تعرف على سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أخبار الذهب: سعر صرف العملات اليوم في تركيا
تعرف على سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أخبار الذهب: سعر صرف العملات اليوم في تركيا
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تعرف على سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أخبار الذهب: سعر صرف العملات اليوم في تركيا بشكل مفاجئ انخفض سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب اليوم الأربعاء في تركيا إلى جانب 

أسعار الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 سعر صرف العملات في تركيا اليوم الأربعاء 28-12-2022

اقرأ أيضاطالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أسعار الذهب: سعر صرف الدولار في لبنان

سعر الذهب عيار 24 في تركيا

جاء سعر الذهب عيار 24 في تركيا 1085.61 ليرة تركية فيما جاء سعر الذهب عيار 24 في تركيا مقابل الدولار ما يعادل 58.14 دولار.

سعر الذهب في تركيا عيار 22

في حين بلغ سعر الذهب عيار 22في تركيا نحو 995.15 ليرة أي ما يعادل 53.2 دولار

سعر الذهب في تركيا عيار 21

فيما جاء سعر الذهب في تركيا عيار 21 نحو 949.91 ليرة أي ما يعادل 50.78 دولار

سعر الذهب في تركيا عيار 18

 ووصل سعر الذهب في تركيا عيار 18 نحو 814.21 ليرة أي يعادل 43.53 دولار

سعر الذهب عيار 14 و12 اليوم في تركيا

وجاء سعر الذهب عيار 14في تركيا 633.28 ليرة ما يعادل 33.85 دولار في حين وصل سعر الذهب عيار 12 في تركيا 542.81 ليرة، ما يعادل 29.02 دولار.

سعر أوقية الذهب في تركيا

في حين جاء سعر أوقية الذهب في تركيا اليوم بقيمة 33766.39 ليرة أي ما يعادل 1805.05 دولار.

أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 18,6940

وشهد سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية في اسطنبول اليوم الأربعاء نحو 19,9120

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