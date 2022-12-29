تعرف على تردد قناة عُمان الرياضية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25

تعرف على تردد قناة عُمان الرياضية HD الناقلة لمباريات كأس الخليج 25، يبحث محبي الرياضة عن تردد قناة عُمان الرياضية التي تقوم ببث المباريات والدوريات الهامة.

حيث تقوم ببثها بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، وأعلنت القناة عن التردد الجديد 2023، عبر موقعها الرسمي لتحسين جودة بث الصورة والصوت للمحتوى المقدم عبر شاشتها.

تردد قناة عُمان الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130 (V) .

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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القمر: عرب سات

التردد: 12456 (H).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

وتعتبر قناة عُمان إحدى القنوات الرياضية الهامة التي تتبع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عمان، وجزء من باقة القنوات الفضائية في سلطنة عمان.

وتقوم قناة عمان الرياضية Oman sport TV بعرض العديد من البرامج الرياضية المتنوعة عن طريق أفضل التحليلات والنقد من قبل باقة من أشهر الخبراء والمحللين الرياضيين المشهورين.

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