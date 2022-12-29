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كرة القدم البرازيلية تودع الأسطورة بيليه

كرة القدم البرازيلية تودع الأسطورة بيليه
كرة القدم البرازيلية تودع الأسطورة بيليه
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الرسالة نت

كرة القدم البرازيلية تودع الأسطورة بيليه، تصدرت محركات البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة اللاعب البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاماً.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

وقالت "نحبك بلا حدود، ارقد في سلام".

 

وفاة اللاعب البرازيلي بيليه

أعلنت ابنة اللاب البرازيلي بيليه عن وفاته عبر حسابها الشخصي انستجرام، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وذكر تقرير طبي أن بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها نتيجة مرض سرطان القولون.

ويُذكر أنه نقل إلى المستشفى 29 نوفمبر الماضي، بسبب علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر2021.

وعانى بيليه من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم "روسيا 2018" وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي.

 

من هو اللاعب البرازيلي بيليه

و وُلد بيليه في ولاية ميناس جيرايس وقضى معظم حياته في نادي سانتوس، قبل أن يلعب مواسمه الأخيرة في السبعينيات مع فريق نيويورك كوزموس الأميركي.

ومعروف عالميا بأنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 3 مرات وحقق أيضا نجاحا مع سانتوس، مثل الفوز بكأس إنتركونتننتال عامي 1962 و1963.

وهو صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970.

 

 

وعلى الرغم من عدم ظهوره العلني خلال الفترة الماضية إلا انه كان يشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المونديال القطري.

ونشر رسالة دعم ومواساة لمواطنه النجم نيمار بعد خروج منتخب "سيليساو" من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيليه حيث علق أحد محبيه "صاحب 3 كؤوس عالم الأسطورة بيليه توفى بعد رحلة طويلة مع المرض و في عمر 82 عام البرازيل انجبت و ستنجب الكثير من الأساطير لكن لن يكون هناك الا بيليه واحد"

 

 

وعلق آخر "وداعا لملك كرة القدم.. ملك لم ولن يتكرر".

 

 

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