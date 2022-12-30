مقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم الجمعة، بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال وعدد من الشباب الثائر.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في نابلس بعبوة متفجرة، فيما سمع دوي 3 انفجارات من قلب البلدة القديمة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت عدة منازل داخل المنطقة الغربية من البلدة القديمة، وشاركت في المواجهات طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة وصول أربع إصابات نقلت إلى مستشفيات نابلس ثلاث منها بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر طبية أن شابا أصيب بشظية بالرقبة نقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا آخر.

كما أصيب متطوع في الإغاثة الطبية بنابلس برصاص الاحتلال الحي في ظهره ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتشرت قوات الاحتلال على مدخل حارة الغرب في البلدة القديمة، فيما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب مسجد البيك.



وتزامناً مع الاشتباكات المسلحة، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في شارع غرناطة بنابلس.