فتح للرسالة: حماس وفرّت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة بغزة

قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، إن حركة حماس وفرّت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة الـ58 لفتح بغزة.

وأضاف الحايك في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الأمور تسير بهدوء ولا يوجد أي مشاكل ولا منغصات على الانطلاقة".

وذكر الحايك أنّ حركة حماس ستشارك في انطلاقة فتح، "شاركوا معنا قبل ذلك في ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات، ونحن شاركنا معهم انطلاقتهم".

وأكدّ أن رسالة الانطلاقة هي رسالة وحدة وطنية تتجسد بشكل مهم في قطاع غزة.

وتنظم حركة فتح مهرجانين شعبيين لانطلاقتها في غزة، الأول لفريق رئيس السلطة محمود عباس، والثاني للتيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان.