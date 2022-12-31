نعيم: التصويت الأممي خطوة مهمة في محاصرة الاحتلال وعزله

رحب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس د. باسم نعيم بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى وإن كان القرار غير ملزماً.

واعتبره خطوة مهمة في محاصرة دولة الاحتلال وعزلها، وخاصة في ظل حكومة صهيونية جديدة متطرفة وفاشية عنصرية.

وأكد نعيم في منشور له على صفحته في فيسبوك أنه يجب أن نبني فلسطينيًا على هذا القرار لإنهاء المشروع الاستعماري الكولونيالي بشكل نهائي، وألاّ نستعمله، وخاصة قيادة السلطة في أوسلو، فقط لتحريك المياه الراكدة سياسياً أو لبيع الوهم من جديد.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لاتخاذ خطوات عملية وجدية لإنهاء الصراع وتحقيق حل عادل وشامل، ينتهي بالحرية والاستقلال والعودة للاجئين.