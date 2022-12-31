وسط تأمين الأجهزة الأمنية.. فتح تحيي ذكرى انطلاقتها الـ58 في غزة

تحيي حركة التحرير الوطني الفلسطيني، "فتح"، مساء اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ58، في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، وسط تأمين الأجهزة الأمنية.

فتح للرسالة: حماس وفرّت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة بغزة

وشارك الآلاف من أبناء الحركة في حفل الانطلاقة، بعد تأمين وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منطقة الاحتفال، وتنظيم الحركة المرورية.

بدوره، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إن "وزارته تعمل على قدم وساق من أجل تأمين المهرجانات والفعاليات الوطنية، وسخرت الإمكانيات كافة لتأمين مهرجان انطلاقة حركة فتح.

وأضاف في تصريح صحفي: "نبذل جهودًا كبيرةً من أجل تأمين الفعاليات الوطنية كافة، واستنفرت العناصر كافة من أجل توفير الأجواء الإيجابية لمهرجان انطلاقة فتح والحفاظ على سلامة أبناء شعبنا".

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