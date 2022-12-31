الأعرج للرسالة: احتفال فتح بغزة مؤشر على حالة الحريات ونأمل أن تنعكس على الضفة 

قال حلمي الاعرج رئيس مركز حريات للدفاع عن حقوق الإنسان في رام الله، إن "احتفال حركة فتح في غزة، يعكس مؤشر إيجابي لحالة الحريات في القطاع.

وأضاف الأعرج، في تصريح للرسالة نت، بأن "مساعدة الأجهزة الأمنية، ودورها في حماية تنظيم مهرجان فتح يسجل لها، ويعكس تطورا إيجابيا في مسار تعزيز الحريات، كما يعبر عن الأجواء الإيجابية في الحالة الوطنية بغزة التي نأمل أن تنعكس في الضفة".

وأحيت حركة "فتح"، مساء اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ58، بمهرجانين منفصلين بساحة الكتيبة وساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، وسط تأمين وحماية الأجهزة الأمنية.

فتح للرسالة: حماس وفرّت الأجواء المطلوبة لإقامة مهرجان الانطلاقة بغزة

وشارك الآلاف من أبناء الحركة في حفل الانطلاقة، بعد تأمين وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منطقة الاحتفال، وتنظيم الحركة المرورية.