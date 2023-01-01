جماعات الهيكل تطالب بتمديد ساعات اقتحامات الأقصى

افتتحت جماعات الهيكل المتطرفة عام 2023 برسالة إلى مفوض شرطة القدس تحدد فيه جدول أعمالها ضد الأقصى في عهد إيتمار بن غفير.

وجه المحامي "أفيعاد فيسولي" رسالةً صاح الأحد، إلى مفوض شرطة الاحتلال في القدس، يطلب فيها توضيح السياسة الرسمية التي سيتبعها وزير الأمن القومي الجديد المتطرف إيتمار بن غفير.

وطالب فيها جلسة استماع مباشرة مع الوزير لسماع مطالب تلك الجماعات بشكلٍ واضح ومن ثم تحديد موقف الحكومة الجديدة وشرطة الاحتلال منها.

ودعا إلى تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والسماح بكامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، إضافة لفتح باب الاقتحامات أيام الجمعة والسبت، والتي تغلق فيها شرطة الاحتلال باب الاقتحامات حالياً.

كما وطالب بتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإنهاء مرافقة الشرطة للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول كما تشاء، والسماح بدخول المستوطنين إلى الأقصى من جميع الأبواب، وعدم إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود في أي مناسبة إسلامية.