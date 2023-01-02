طالع اسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين: سعر صرف العملات في الكويت: سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي اليوم، شهدت الاسواق الكويتية ارتفاعا في سعر الذهب في الكويت مقابل ما شهده سعر الامس

ويبحث المواطنون والسياح عن سعر الذهب في الكويت اليوم واخر اخبار الذهب في الكويت إلى جانب معرفة سعر الذهب المستعمل في الكويت.

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أسعار الذهب في الكويت

وشهد سعر صرف الذهب في الكويت اليوم الإثنين 02-01-2023 ارتفاعا حيث نرفق لكم من موقع "الرسالة نت" في هذه المادة سعر صرف الذهب بجميع الأعيرة المعروفة في الأسواق

جاء سعر الذهب عيار 24 في الكويت اليوم الإثنين 02 يناير 2023 بقيمة 17.98دينار كويتي

وصل سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم الإثنين بقيمة 16.48دينار كويتي

وشهد سعر الذهب في الكويت عيار 21 استقرارا حيث جاء سعره بقيمة 15.73دينار كويتي

جاء سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم الإثنين 02 يناير 2023، بقيمة 13.49دينار كويتي

فيما وصل سعر الذهب في الكويت عيار 14، بقيمة 10.49 دينار كويتي

جاءت سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم الإثنين 02-01-2023 بقيمة 559.24دينار كويتي

أسعار العملات في الكويت

شهد سعر صرف العملات في الكويت اليوم الإثنين 02 يناير 2023 تباينًا في ظل التذبذب الذي تواجهه الكثير من العملات العربية على وجه الخصوص.

وصل سعر صرف الدولار اليوم في الكويت مقابل الدينار الكويتي في الاسواق الكويتية 0.31 دينار كويتي

وجاء سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي اليوم الإثنين 02 يناير 2023، 0.33 دينار كويتي.

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