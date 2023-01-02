يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الفجر الجديد أون تايم كورة لايف مباشر في الدوري الإنجليزي، من المنتظر ان يقود النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، فريقه فى مواجهة نادي برينتفورد، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة ليفربول ضد برينتفورد، على "جريفين بارك"، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع فى مباراة الليلة كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتى، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: نابى كيتا، هندرسون، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، تشامبرلين.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد من هنـــــــــــا

يأتي الريدز إلى المباراة بقيادة المدرب يورجن كلوب ويحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة ، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وخاض ليفربول 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، حيث فاز في 8 بالإضافة إلى 8 تعادلات ، بينما خسر 4 مباريات ، وأحرز لاعبو الريدز 33 هدفًا وتلقوا 19 هدفًا.

يتطلع ليفربول لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي ، وآخرها جاء على نظيره ليستر سيتي بهدفين لواحد ، في المواجهة التي جرت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي. الدوري. .

يتطلع النجم المصري محمد صلاح إلى تسجيل هدف برينتفورد مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن سجل الفرعون هدفًا واحدًا فقط أمام منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي انتهت بالتعادل 3-3 بينهما الموسم الماضي 2021-2022.

تشهد الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المواجهات القوية الأخرى إلى جانب ليفربول وبرينتفورد ، أهمها ربما أرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وبورنموث ، بالإضافة إلى القمة النارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي والتي ستستضيفها. بجوار ستامفورد بريدج ، مساء الخميس المقبل.

مباراة ليفربول اليوم, برينتفورد ضد ليفربول, ليفربول, ليفربول اليوم, محمد صلاح, برينتفورد ,الدوري الإنجليزي, موعد مباراة برينتفورد ضد ليفربول, Liverpool, يلا شوت, الفجر مباشر, بث مباشر, مشاهدة مباراة ليفربول, يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد,

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الفجر الجديد أون تايم كورة لايف مباشر في الدوري الإنجليزي,