حماس تنعى العلاّمة الفقيه الدكتور محمّد ياسين

نعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، العلاّمة الفقيه الدكتور محمّد نعيم ياسين، الذي توفّاه الله سبحانه وتعالى في العاصمة الأردنية عمَّان، عن عمر يناهز الثمانين، بعد حياة حافلة بالعلم والفقه والدَّعوة والتربية، وبعد معاناة مع مرض عضال أصابه، كان خلاله صابراً محتسباً.

وقالت حركة حماس في بيان نعي، اليوم الإثنين: "لقد فقدت الأمَّة برحيله، علماً بارزاً من أعلامها، وهو الذي ربّى خلال مسيرته العلمية الحافلة بالعطاء، أجيالاً في الفقه والقانون؛ إذ شهدت له منابر الجامعات في الكويت والأردن وقطر، وكانت له بصماته الواضحة في ذلك؛ حيث تفرّغ معلّماً ومحاضراً ومؤلّفاً".

وأضافت "لقد كانت فلسطين حاضرة في وجدان وعقل الدكتور محمد نعيم ياسين -ابن مدينة سلفيت، التي ولد وترعرع فيها -وفي صلب ما قدّمه من علم ومعرفة في ميادين التأصيل العلمي؛ فكان كتاباته (حقيقة الجهاد في الإسلام، الجهاد: ميادينه وأساليبه، أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة)، مَعِيناً ومَعلماً في تأصيل فقه الجهاد والمقاومة، وفي شحذ الهمم دفاعاً عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وسألت الحركة الله تعالى أن يدخل الدكتور ياسين فسيح جنّاته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يلهم أهله وذويه وإخوانه وتلاميذه ومحبّيه، جميل الصَّبر وحسن العزاء.