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فيديو| الإرهابي بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

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الرسالة نت

اقتحم وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) في حكومة الاحتلال الفاشية، الإرهابي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن بن غفير غادر المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام سريع ومفاجئ.

وقال بن غفير عبر تويتر: "نحن حكومة لا تستسلم لتهديدات حماس .. الحرم القدسي هو المكان الأهم لشعب (إسرائيل).. لليهود أيضًا الحق في المكان وأن يصعدوا إليه، ويجب التعامل بيد من حديد ضد كل من يهددنا" وفق تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الخطوات التصعيدية للحكومة الفاشية الجديدة في الكيان (الإسرائيلي)، وتم الاقتحام في ظل محاولات تضليل قامت بها الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام العبرية، وتحت حراسة مشددة.

 

يتبع..

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