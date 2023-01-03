الهدمي: الاحتلال بدأ بإجراءات تهويدية واسعة شرقي القدس ‏

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن هناك إجراءات (إسرائيلية) فعلية ‏لتهويد الجزء الشرقي من مدينة القدس، ومحاولة تذويب أي فوارق ما بين الجزء الشرقي والغربي ‏للمدينة المقدسة.‏

وأضاف الهدمي لـ"الرسالة نت": "الاحتلال سابقا لم يكن يعتني بالجزء الشرقي؛ لكنه بعد الإعلان ‏الأمريكي باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان، بدأ بسياسات تهويدية جديدة، تذيب أي فوارق بين ‏الجزئين، لتبدو لأي قادم للمدينة أنها واحدة". ‏

وأوضح أن الاحتلال أعاد ترميم مركز الشرطة في منطقة محيط الأقصى، وجددّ بنائه بشكل يوحي ‏وكأن الجزء الشرقي أصبح جزءا‏ من الكيان. ‏

وذكر أن الاحتلال يواصل عملا استراتيجيا لتهويد المدينة ومحاولة نزع أي صبغة عربية أو ‏إسلامية عنها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع تصاعد الاستيطان في القدس والسيطرة ‏على الممتلكات والعقارات بجوار المسجد الأقصى، بغرض تسهيل الوصول إلى أعماقه. ‏

وبيّن أنّ سلطات الاحتلال أعلنت سيطرتها ووضع يدها على منطقة "بركة الحمراء" بالقرب من ‏بوابة الخليل، التي تحتوي على دير يوناني من ضمن الأديرة والعقارات التي سربّت للاحتلال. ‏

وذكر أنّ هذه المنطقة التي تضم قرابة 5 دونمات، أحيلت بقوة الواقع للجمعيات الاستيطانية، ‏ورفض الاحتلال الانتظار حتى صدور قرارات محاكمة، مشيرا إلى أن احتلال المنطقة يعني ‏الدخول إلى أعماق المسجد الأقصى. ‏

ولم يستبعد أن تكون السيطرة على الأرض الفلسطينية، تتويجا‏ لأنفاق سرية حفرت خلال السنوات ‏والعقود الماضية، وينوي الاحتلال فتحها عبر السيطرة على هذه الأماكن، موضحا أن السيطرة ‏على المنطقة يعني استحالة‎ ‎إعادتها وحسم أمور القضاء بقوة الواقع. ‏

وحذر من خطورة هذا الإجراء على صعيد تسريع خطوات تهويد المدينة، والسيطرة الكاملة على ‏الأقصى ومنطقة البلدة القديمة. ‏

وأوضح أن المكان المستهدف مكتظ بالأبنية ولا يوجد فيه مناطق فارغة للبناء، ما ينذر بتصاعد ‏عمليات الهدم في المنطقة. ‏

وسلوان تمثل المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، ويعيش عليها قرابة 60 ألف ‏نسمة، وتمتد على 6540 دونم تقريبا، وتمثل الخاصرة الرخوة لجنوب المسجد الأقصى، وتتعرض ‏لعمليات تدمير منذ عقود ماضية.‏