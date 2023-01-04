بعد شكاوى.. آيفون تطرح حل مشكلة نفاذ البطارية، يشتكي حاملي أجهزة "أبل" من انخفاض بطاريته بسرعة كبيرة، إضافة إلى ذلك امتلاء الذاكرة على الرغم من ارتفاع سعره وتطويره المستمر.

حيث قررت شركة أبل زيادة تكلفة استبدال البطارية لجهاز أيفون 13 والأقدم، ضمن إجراءات تغيير في تكلفة استبدال البطارية بنهاية فبراير 2023.

بطارية هواتف أبل

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة "أبل" أنها تخطط لزيادة التكلفة بمقدار 20 دولارًا، يمكن مستخدمي الآيفون من استبدال بطارياتهم الخاصة دون أي تكلفة إضافية.

وإذا كانت البطارية تظهر أقل من 80 بالمائة من سعتها الأصلية، وتتقاضى أبل 69 دولارًا لاستبدال بطارية أيفون 13 وآيفون 12 وآيفون 11.

بالإضافة إلى أيفون X خارج الضمان، من ناحية أخرى، تبلغ تكلفة أيفون SE وآيفون 8 ونماذج أخرى 49 دولارًا.

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وتضيف أبل طراز iPad Mini في قائمة المنتجات المتقادمة، وحددت الشركة كلاً من طرازات WiFi والخلوية للجيل الثالث من iPad mini على أنها قديمة، هذا يعني أيضًا أن هذا الطراز.

لن يكون مؤهلاً بعد الآن للإصلاحات حيث لن يتمكن مزودو الخدمة من طلب قطع غيار للجهاز.

واعتباراً من 1 مارس 2023، ستتم زيادة رسوم خدمة البطارية خارج الضمان بمقدار 20 دولارًا لجميع طرز أيفون السابقة لـ أيفون 14 .

وسيتم تطبيق رسوم خدمة البطارية خارج الضمان الحالية حتى نهاية فبراير 2023.

ويُذكر أن شركة أبل أطلقت "آيباد ميني"، في عام 2014، مع الجيل الثاني من "آيباد آير"، ومن الجيل الثالث بواسطة مجموعة شرائح A7الخاصة بشركة أبل ويأتي بمعرف اللمس المدمج في زر الصفحة الرئيسية.

اختبار بطارية آيفون

يفضل إجراء اختبار دوري لبطارية آيفون، لأن هذه الطريقة تطيل من عمر البطارية، وتجدر الإشارة إلى أن أوقات استنزاف البطارية هي أوقات اتصال الإنترنت.

بالإضافة إلى أوقات تشغيل الألعاب والتطبيقات والبرامج ، ويمكن اختبار عمر البطارية بالخطوات التالية:

افتح إعدادات iPhone.، وقم اختيار البطارية.

ويوجد رقمان في الجزء السفلي من الشاشة؛ يشير الرقم الأول إلى قوة الحالة الاستعداد على التوالي والتي تشير إلى حالة البطارية في وضع الاستعداد.

والرقم الثاني الاستخدام يشير هذا الرقم إلى حالة عمل البطارية.

ويجب أن يكون الاستهلاك الطبيعي أقل من الطاقة المتوقعة في وضع الاستعداد وإذا كان هناك فرق بين هذه الأرقام؛ تحتاج إلى التأكد من وجود مشكلة في البطارية.

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