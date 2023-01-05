سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5 يناير 2023 .. سعر الذهب في سوريا اليوم ، شهدت أسعار الصرف في سوريا اليوم الخميس 5 كانون الثاني (يناير) 2023، تغيرات ملحوظة، وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا في السوق السوداء في سوريا، في بداية التعاملات.

أسعار الصرف في سوريا اليوم الخميس

حيث سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق 6180 ليرة للشراء، مقابل 6250 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2023، في أسواق العاصمة دمشق، 6180 ليرة للشراء، مقابل 6250 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 328 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 334 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6533 ليرة للشراء، و 6612 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول، في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.

وأرجع خبراء التدهور في قيمة العملة السورية إلى عمليات الدولرة وادخار العملات الأجنبية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري والتي تعيق حركة التصدير إلى خارج البلاد.