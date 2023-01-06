الاحتلال يهدد باتخاذ عقوبات مشددة بحق الأسير حسن سلامة

هددت ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال باتخاذ عقوبات مشددة ضد الأسير القسامي حسن سلامة، بعد نشر كتاب "الحافلات تحترق" للأسير سلامة، أمس الخميس، خلال احتفال كبير أقيم في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصلحة السجون في تعقيبها على نشر كتاب الأسير سلامة، في حال وجود أدلة تشير إلى أن هناك علاقة بين الأسير وبين نشر الكتاب فسيتم فرض إجراءات عقابية مشددة ضده. وأضافت، نعمل بقوة لإفشال أي محاولة لتهريب رسائل من الأسرى الأمنين إلى خارج السجن.