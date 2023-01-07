الطقس: أجواء غائمة وباردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الاثنين المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.