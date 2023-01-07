السعودية تُعلن السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية رسميًا، اليوم الجمعة، عن السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "تم إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444هجري)، مُشيرةً إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هـجري.