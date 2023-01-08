حقيقة تفاوض نادي الهلال السعودي مع زين الدين زيدان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انباء عن تعاقد اللاعب زين الدين زيدان، مع نادي الهلال السعودي.

وكان قد أعلن نادي النصر السعودي خلال الأيام الماضية عن ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد حتى عام 2025.

زين الدين زيدان والهلال

بحسب تقرير نشره موقع "سعودي"، أن نادي الهلال بدأ التفاوض مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

وفقد زيدان فرصة تدريب المنتخب الفرنسي، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي عن التجديد مع المدير الفني الحالي ديديه ديشامب.

ورفض "زيزو" عروضًا من قبل لتدريب بعض الأندية في دوري روشن من بينها النصر، بسبب تمسكه بحلم تدريب الديوك.

وكشف التقرير أن الهلال سيطيح بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي يعاني مع فريقه على مستوى النتائج منذ بداية الموسم الجاري.

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النصر السعودي وتعاقده مع رونالدو

وكان قد قال رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر إن "هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وأضاف ان "بوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

عقد رونالدو يمتد مع النصر

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن عقد رونالدو يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعبا لمدة عامين ونصف، على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان الذي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.

وكشفت "ماركا" أيضا عن أن النصر يسعى لضم نجوم لامعين آخرين، مثل الإسباني سيرجيو راموس زميله السابق في ريال مدريد.

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