الهواشلة: النقب مهيأ للانفجار بعد مئات الإنذارات بالهدم

قال معيقل الهواشلة عضو المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، إن سلطات ‏الاحتلال وزّعت مئات الإنذارات لعمليات هدم مستقبلية في النقب، بعد تشكيل حكومة بنيامين ‏نتنياهو.

وأوضح الهواشلة لـ"الرسالة نت" أنّ المئات من البيوت في النقب مهددّة بالهدم خلال الأيام القادمة، ‏لتضاف لقرابة ألفي منزل جرى هدمها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. ‏

وذكر أنّ الأوضاع في النقب أشدّ سوءًا من العام الماضي، نتيجة قرارات عنصرية جديدة صدرت ‏لهدم البيوت ومحاصرة الفلسطينيين بالنقب من ناحية الزراعة والعمل وغيرها من الحقوق المدنية. ‏

وأشار الهواشلة إلى سلوك شرطة الاحتلال العنصري، قائلا: "لا يوجد قانون يطبق على العرب؛ ‏بل يتعرض لكل أنواع العنف والعدوان من الشرطة". ‏

وأضاف: "لم يعد هناك أمان لأحد، والعمال أيضا يتعرضون لضرب وتضييق دون أي ذنب ‏اقترفوه". ‏

ووصف الهواشلة العام الحالي بـ"الخطير والمأساوي"، متابعا: "هذا كله يشعل فتيل الانفجار على غرار ‏العام الماضي وأكثر". ‏

وفي مثل هذه الأيام انتفض النقب في هبّة شعبية رافضة لعمليات الهدم والتنكيل التي تمارسها ‏سلطات الاحتلال بحق سكان المنطقة. ‏

وتابع الهواشلة: "لا يوجد اليوم شيء يخسره أهل النقب، والظروف مواتية لانفجار كبير إذا استمرت ‏هذه الطريقة العنصرية". ‏

وفي يناير/2022 اندلعت "هبة النقب" بعد قرار (إسرائيلي) يقضي بتنفيذ مشروع تشجير أراضي ‏النقب، بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية؛ واندلعت على إثرها مسيرات غاضبة أصيب فيها العشرات ‏من المواطنين. ‏

وتبلغ مساحة النقب 14 ألف كيلو متر مربع تقريباً، أي ما يعادل 52% من مساحة فلسطين ‏البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، وتُعد صحراء النقب الممر الطبيعي بين آسيا وإفريقيا ونقطة ‏العبور الجنوبية من فلسطين بين المشرق والمغرب العربيين.‏